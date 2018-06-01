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В Золотухино через суд добиваются освещения дорог

Сегодня, 08:13
В Золотухино через суд добиваются освещения дорог
В поселке Золотухино прокуратура через суд добивается освещения дорог. Как рассказали в ведомстве, через населенный пункт проходит дорога «Курск - Поныри». Ее обслуживанием занимается областной комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Проведение работ по искусственному освещению трасс - обязанность этого учреждения. В итоге прокурор направил в суд административное исковое заявление, в котором поставил вопрос об организации освещения на участке дороги «Курск-Поныри» по улицам поселка Золотухино до 1 октября. Требования прокурора суд удовлетворил.

 

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