В Золотухино через суд добиваются освещения дорог

В поселке Золотухино прокуратура через суд добивается освещения дорог. Как рассказали в ведомстве, через населенный пункт проходит дорога «Курск - Поныри». Ее обслуживанием занимается областной комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Проведение работ по искусственному освещению трасс - обязанность этого учреждения. В итоге прокурор направил в суд административное исковое заявление, в котором поставил вопрос об организации освещения на участке дороги «Курск-Поныри» по улицам поселка Золотухино до 1 октября. Требования прокурора суд удовлетворил.