С вековым юбилеем курянку поздравил президент

23 июня жительница Курска Хана Боруховна Тараковская отметила столетний юбилей. Поздравить ветерана труда, труженика тыла пришли представители администрации. На своем веку Хане Боруховне довелось стать свидетелем и участницей переломных моментов в истории страны. Родилась она в Белоруссии, после смерти отца уехала в Москву, где провела всю войну, рыла окопы, работала на строительстве метро. Старшие братья Ханы Боруховны погибли на фронте, младшие братья с мамой жили в оккупации в Белоруссии, где были замучены фашистами. После войны всю жизнь трудилась на ткацкой фабрике «Красная Роза». В 1993 году переехала в Курск к родственникам. Сегодня Хана Боруховна живет с племянницей. Имениннице вручили поздравительное письмо Президента Владимира Путина и подарки. Ей пожелали здоровья, мирного неба над головой и непременно отметить следующий юбилей.