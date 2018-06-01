В Курскую область птичий грипп завезли из Липецка

Специалисты выяснили, как птичий грипп попал в Курскую область. Как рассказал руководитель городской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Тарасов, инфицированную птицу в регион ввез из Липецкой области индивидуальный предприниматель. Напомним, Белоруссия и Казахстан уже запретили ввоз птицы из России. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в Советском, Курском и Железногорском районах. Всего было 5 случаев падежа домашней птицы. Во всех проблемных населенных пунктах уже объявлен карантин. Добавим, птичий грипп - заболевание, которое может передаваться людям. Поэтому курянам необходимо соблюдать определенные меры: не контактировать с предположительно больной или мертвой птицей; яйцо перед употреблением варить не менее 10 минут, мясо птицы - не менее получаса при температуре 100°С.



