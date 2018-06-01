В Забайкалье сотрудниками Минприроды выявлено несколько нарушений и зафиксировано необычное поведение диких гусей

Летний период традиционно становится «горячим» сезоном для сотрудников Министерства природы Забайкалья — в теплые месяцы проводится активное патрулирование природных зон края, выявляются нарушители. За начало июня инспекторы совершили два выезда в парки «Арей» и «Ивано-Арахлейский» и пресекли восемь фактов нарушения природного законодательства.

В частности, во время инспекции сотрудниками Минприроды было посещено несколько озер: Иван, Иргень, Тасей, Арахлей, большой Ундугун и Шакшинское. Были осмотрены лесные массивы, прилегающие к этим водоемам и селам Преображенка, Иван, Арахлей, Тасей и Беклемишево. Четыре раза поблизости от озер Иргень, Иван и Арей были проведены ночные дежурства.

По факту проверки было обнаружено:

- Нелегальное разведение открытого огня на озере Иван — это запрещено в режиме ЧС, поскольку может привести к лесным пожарам.

- Нелегальный проезд в особую природную зону транспортных средств — это вредит дикой флоре и фауне края.

- Нелегальное использование маломерного водного судна. Лодки ПВХ очень удобны, доступны, сообщает

мотор82.рф. На сайте можно убедиться в их невысокой стоимости и богатом разнообразии. Однако в особых природных зонах в установленные законодательством сроки их использование не поощряется — из-за негативного влияния на популяцию рыбы в водоемах и на экологическую обстановку в целом.

- В четырех случаях сотрудники изъяли запрещенное снаряжение для рыбной ловли — рыболовные сети.

Всего у нарушителей в природных парках Забайкалья было конфисковано 16 самодельных сетей, одна лодка ПВХ и два окуня, выловленных в обход законодательства. Дополнительно в ходе инспекции было осмотрено свыше пятидесяти транспортных средств для выявления нелегальных рыболовных снастей. По всем установленным нарушениям составлены административные протоколы, виновные будут привлечены к ответственности по разным пунктам статьи 8 КоАП РФ.

Пресс-служба Минприроды Забайкалья сообщила также о нетипичном поведении диких гусей на озере Шакшинское. Как отметили сотрудники, проводившие инспекцию, гуси совершенно не показывали страха перед присутствием человека. Обычно эти птицы, известные своим высоким полетом, избегают людей и тем более не приближаются к ним на расстояние вытянутой руки. Поведение гусей удивило и заинтересовало проверяющих из Министерства природы.