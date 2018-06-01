Куряне недовольны благоустройством парков

Активисты ОНФ побывали в курских парках, которые были благоустроены в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Они проверили, как меняются общественные пространства, к которым горожане высказывали претензии. Несмотря на обещания властей воспользоваться гарантийным периодом на проведенные работы, подрядчики не везде исправляют свои ошибки. Например, в сквере на Студенческой, на который потратили более 11 миллионов рублей, новая плитка пошла волнами, газоны не засеяли, были перебои с освещением. Власти заверили, что весной подрядчик всё исправит, но в конце июня ситуация практически не изменилась. На газонах проплешины, в сквере много мусора. Не лучше положение в парке Дзержинского. Здесь уже новый подрядчик, с первым расторгли контракт. Правда, индивидуальный предприниматель, который сейчас занимается обустройством парка, полный тезка директора подрядной организации-нарушителя. Сумма контракта 2018 г. – почти 7,5 млн руб. Сдаст или нет подрядчик все необходимые работы, приемочная комиссия решит 31 августа. Пока в парке сохнет часть высаженных туй, а полиция разыскивает похитителя светодиодных ламп с одного из светильников.

Напомним, в Курской области в 2017-м обустроили 55 городских территорий, а в 2018-м планируют привести в порядок 109 муниципальных пространств.