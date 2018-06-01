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Завтра в центре города отключат холодную воду

Сегодня, 08:09
Завтра в центре города отключат холодную воду
В четверг, 28 июня, центр Курска останется без холодной воды из-за неотложных ремонтно-профилактических работ. Воды не будет с 8 до 21 часа. 
В зоне отключения улицы Ленина, Радищева, Димитрова, Семёновская, Халтурина, Горького, Володарского, Толстого, Карла Маркса (от пл. Перекальского до ул. Никитской и Ломакина), ул. К. Маркса 47,51, ул. Никитская 4,4б,6,8, ул. Ломакина 1,3, ул. Кр. Октябрь, 1-я Пушкарная, ул. Межевая, Красная площадь, ул. Сосновская, ул.Ендовищенская и все прилегающие к этим улицам улицы; на ул. Бойцов 9 Дивизии 181, 181а, 181б, ул. Звездная, пр. Хрущева №14,16,24-44, ул. Веспремская, ул. Студенческая, Орловская, Сергеева, ул. 50 лет Октября 96, 96а, 96б, 110, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов), пр. Дружбы (№2-18 и все нечетные номера домов).
Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 2-3 го этажа) Северо-западного микрорайона на пр. Энтузиастов (четные номера домов), ул. Косухина, Воробьева, Майский бульвар, пр. Хрущева, ул. Мыльникова, пр. Дружбы №20-28.
Курянам советуют сделать необходимый запас воды. 
Справки по телефону 70-06-14.

 

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