В Железногорске директор турфирмы похитила деньги 38 клиентов

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Железногорска, ее признали виновной в мошенничестве. Женщина являлась учредителем и директором турфирмы ООО «Вавилон». Поскольку эта деятельность не приносила желаемого дохода, подсудимая решила похищать деньги клиентов. Под предлогом реализации туров по низким ценам она в присутствии покупателей посещала сайты различных туроператоров и туристических агентств, якобы подыскивая варианты отдыха, заключала договоры, при этом не намереваясь исполнять условия соглашений. Полученные от клиентов деньги женщина не перечисляла туроператорам, а распоряжалась по своему усмотрению. Таким способом она похитила более 5 миллионов рублей у 38 клиентов. Обманутые люди обратились в правоохранительные органы. Суд приговорил мошенницу к 3 годам колонии общего режима. Также с подсудимой взыскали причиненный потерпевшим ущерб - сообщили в прокуратуре.