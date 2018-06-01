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В Железногорске директор турфирмы похитила деньги 38 клиентов

Вчера, 15:05
В Железногорске директор турфирмы похитила деньги 38 клиентов
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Железногорска, ее признали виновной в мошенничестве. Женщина являлась учредителем и директором турфирмы ООО «Вавилон». Поскольку эта деятельность не приносила желаемого дохода, подсудимая решила похищать деньги клиентов. Под предлогом реализации туров по низким ценам она в присутствии покупателей посещала сайты различных туроператоров и туристических агентств, якобы подыскивая варианты отдыха, заключала договоры, при этом не намереваясь исполнять условия соглашений. Полученные от клиентов деньги женщина не перечисляла туроператорам, а распоряжалась по своему усмотрению. Таким способом она похитила более 5 миллионов рублей у 38 клиентов. Обманутые люди обратились в правоохранительные органы. Суд приговорил мошенницу к 3 годам колонии общего режима. Также с подсудимой взыскали причиненный потерпевшим ущерб - сообщили в прокуратуре.

 

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