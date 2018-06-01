Курские КВНщики запускают тревел-шоу «ЦУЕФА»

В Курской области запустили тревел-шоу «ЦУЕФА». Определять, кто из путешественников будет тратить 1 тысячу рублей, а кто - 10 тысяч, будут с помощью детской игры «Камень, ножницы, бумага», ее еще называют «ЦУЕФА». Главные герои проекта - представители команды КВН «Мама будет рада». Они не скрывают, что идею позаимствовали у программы «Орел и решка». Путешествовать ребята будут по Соловьиному краю. В планах - снять и разместить на YouTube-канале видеоролики о достопримечательностях курской глубинки. Уже готов первый выпуск. Ведущие побывали во Льгове. Всего планируется 10 выпусков.











