Куряне завоевали золото Чемпионата Европы по настольному хоккею

В Швеции завершился Чемпионат Европы по настольному хоккею. В нем участвовали более 250 игроков. Российская сборная выиграла 5 основных разрядов из 8 и завоевала первое общекомандное место в итоговом медальном зачете. На престижных международных соревнованиях в составе сборной России выступали сразу шестеро курян: Сергей Иванов, Андрей Чаплыгин, Денис Матвеев, Дмитрий Набасов, Дарья Гладкова и Александр Макушкин. Курские игроки стали лучшими среди юниоров, они добились уверенных побед над командами Норвегии, Швеции, Германии и Эстонии, а в финале выиграли у сборной Украины со счетом 7:2. У курянки Дарьи Гладковой - бронзовая медаль Чемпионата Европы в командном женском разряде в составе сборной. Золото у россиян и в соревнованиях среди взрослых спортсменов. По очереди они обыграли сборные Германии, Украины, Чехии, Финляндии и Эстонии. В решающем поединке куряне в составе сборной одолели Латвию со счетом 12:7. Третье место у команды Финляндии.