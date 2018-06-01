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Курскую молодежь поздравит певица Слава

Вчера, 16:11
Курскую молодежь поздравит певица Слава
27 июня День молодежи России. В Курске в торжественной обстановке наградят самых активных, спортивных и творческих молодых людей. Основные торжества перенесли на выходные. Главным событием станет программа «Молодежь – гордость Курского края!», она начнется на Красной площади Курска в субботу, 30 июня, в 18 часов. Здесь выступят творческие коллективы области. Поздравит курскую молодежь с праздником певица Слава. Она выйдет на сцену в 21 час. Завершится День молодежи в Курске в 10 вечера праздничным салютом.
К слову, в субботу с 18 до 22.30 из-за Дня молодежи будет закрыто движение по Красной площади от Урицкого до Почтовой. Транспорт направят через улицу Радищева. В целях безопасности по периметру Красной площади установят турникеты. Поэтому курян призывают не брать на праздник больших сумок, режущих и колющих предметов, напитков в стеклянной таре. Во избежание неприятностей не стоит приходить нетрезвым и со спиртным. 

 

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