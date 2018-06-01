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В Курской области выбирают участок для детской областной больницы

Сегодня, 08:10
В Курской области выбирают участок для детской областной больницы
В регионе приступили к возведению четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в Тимском, Солнцевском, Касторенском и Курском районах. Их введут в эксплуатацию уже в этом году. Масштабные работы сейчас ведутся в онкологическом центре. До конца года предстоит завершить операционный блок, а  палатного - в декабре 2019-го. Также в планах властей на предстоящий год - строительство котельной Мантуровской ЦРБ. Кроме того, комитет здравоохранения и комитет по управлению имуществом Курской области совместно прорабатывают вопрос по выбору земельного участка под возведение детской областной больницы.

 

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