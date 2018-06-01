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В Золотухино коммунальщики сливали нечистоты в лесу

Вчера, 17:24
В Золотухино коммунальщики сливали нечистоты в лесу
В Золотухинском районе коммунальщики сливали нечистоты в лесу. Как выяснили сотрудники прокуратуры, водитель местной коммунальной службы, откачав жидкие бытовые отходы из очистной ямы, должен был вывезти их на очистные сооружения. Однако до них он не добрался. Шофер съехал в ближайшую лесополосу, где слил на землю из ассенизаторской машины отходы объемом почти 4 кубометра. Прокурор потребовал у директора коммунальной службы установить надлежащий контроль за соблюдением подчиненными правил обращения с отходами. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Помимо этого водителя, слившего отходы в лесу, оштрафовали. 

 

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