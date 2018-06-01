В Курской области сотрудник МРСК Центра спас тонущую девочку

Инженер управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Анатолий Вороненко спас из воды десятилетнюю девочку.

Происшествие случилось в городе Обояни. Энергетик отдыхал с семьей на городском пляже на реке Псёл, когда увидел захлебывающего в воде ребенка. Девочка отплыла всего на пять метров от берега, однако там для нее оказалось слишком глубоко и она начала тонуть. Счет шел на секунды. Анатолий, не раздумывая, бросился в воду и вытащил ребенка на берег. Девочка уже не дышала, поэтому энергетик немедленно приступил к реанимационным действиям. После того, как пострадавшая пришла в чувство, ее передали прибывшей бригаде скорой помощи.

«В нашей компании уделяют большое внимание обучению сотрудников навыкам оказания первой помощи и проведения реанимационных действий: учитывая специфику работы, они могут пригодиться им в любой момент. Анатолий Вороненко правильно и грамотно применил их на практике, и это помогло в итоге спасти жизнь ребенку», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский.

Глава Обоянского района Николай Черноусов поблагодарил Анатолия Вороненко за спасение девочки и сообщил, что администрация муниципального образования готовит документы и ходатайство о награждении его ведомственной наградой МЧС России. Региональное управление ведомства уже отметило энергетика грамотой и ценным подарком.

Это уже второй за последнее время случай, когда работники МРСК Центра приходят на помощь детям в критической ситуации. В конце мая старший диспетчер Духовщинского района электрических сетей смоленского филиала компании Алексей Синицкий спас двух близнецов-третьеклассников, решивших искупаться в неположенном месте. В этом случае энергетику также пригодились реанимационные навыки. Как выяснилось позже, ребята учатся в одном классе с дочерью своего спасителя.