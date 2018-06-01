В Курскэнерго определили лучшую бригаду по обслуживанию распределительных сетей

На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в Октябрьском районе Курской области завершились соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию распредсетей 0,4 - 10 кВ. За право называться лучшими спорили специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.

Соревнования состояли из семи этапов. Их основную часть составили производственные работы, входящих в функционал бригад распредсетей: замена изолированного провода на воздушной линии 0,4 кВ в пролете пересечения с воздушной линией 10кВ, первичное подключение жилого дома от действующей линии 0,4кВ без применения гидроподъемника, замена дефектного проходного изолятора 10кВ на комплектной трансформаторной подстанции-10/0,4кВ и т.д. Кроме того, участникам было предложено продемонстрировать профессиональные навыки при тушении пожара на КТП-10/0,4кВ, освобождении пострадавшего от действия электрического тока и оказании ему первой медицинской помощи.

На всех этапах между командами шла упорная борьба. В итоге победителем соревнований стала бригада Курского района электрических сетей (РЭС) в составе мастера Андрея Симоненкова, электромонтеров Романа Максименко и Ивана Синеокова. На втором месте команда Пристенского РЭС, на третьем – команда Рыльского РЭС Курскэнерго.

Лучшими по профессии признаны мастер Андрей Симоненков, производитель работ Роман Максименко (оба Курский РЭС), электромонтер распредсетей 5 разряда Евгений Антюхов из Хомутовского РЭС.

Кроме того, от профсоюзного комитета филиала дипломы и ценные подарки получили многолетние члены профсоюза - главный инженер Рыльского РЭС Петр Арбузов и мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рыльского РЭС Алексей Кислов. А электромонтер по эксплуатации распределительных сетей этого же подразделения Николай Алипов удостоился звания «Надежды энергетики, как самый молодой участник соревнований.