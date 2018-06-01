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В Курскэнерго определили лучшую бригаду по обслуживанию распределительных сетей

Сегодня, 11:43
В Курскэнерго определили лучшую бригаду по обслуживанию распределительных сетей
На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в Октябрьском районе Курской области завершились   соревнования  профессионального мастерства бригад по обслуживанию распредсетей 0,4 - 10 кВ. За право называться лучшими спорили специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.
Соревнования состояли из семи этапов. Их основную часть составили производственные работы, входящих в функционал бригад  распредсетей:  замена изолированного провода на воздушной линии 0,4 кВ  в пролете пересечения с воздушной линией 10кВ, первичное подключение жилого дома от действующей  линии 0,4кВ без применения гидроподъемника,  замена дефектного проходного изолятора 10кВ на комплектной трансформаторной подстанции-10/0,4кВ  и т.д. Кроме того, участникам  было предложено  продемонстрировать профессиональные навыки при тушении пожара на КТП-10/0,4кВ,  освобождении  пострадавшего от действия электрического тока и оказании ему первой медицинской помощи. 
На всех этапах между  командами шла упорная борьба. В итоге победителем соревнований стала  бригада  Курского района электрических сетей (РЭС) в составе мастера Андрея Симоненкова, электромонтеров Романа Максименко и Ивана Синеокова. На втором месте  команда Пристенского РЭС, на третьем – команда  Рыльского РЭС Курскэнерго.
Лучшими по профессии признаны  мастер  Андрей Симоненков,   производитель работ  Роман Максименко (оба Курский РЭС), электромонтер  распредсетей 5 разряда  Евгений Антюхов  из Хомутовского РЭС.
Кроме того, от  профсоюзного комитета  филиала  дипломы и ценные подарки получили многолетние члены профсоюза -  главный инженер Рыльского РЭС Петр Арбузов и мастер бригады  по эксплуатации распределительных сетей Рыльского РЭС Алексей Кислов. А электромонтер по эксплуатации распределительных сетей этого же подразделения Николай Алипов удостоился звания  «Надежды энергетики, как самый молодой участник соревнований.

 

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