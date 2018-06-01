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На рынке Железногорска торговали санкционной колбасой

Сегодня, 11:52
На рынке Железногорска торговали санкционной колбасой
Сотрудники Россельхознадзора побывали с проверкой на Центральном рынке Железногорска. Они выявили факт реализации колбасных изделий, изготовленных на предприятиях Украины. Эта продукция запрещена к ввозу на территорию России. Документы на колбасу у гражданки Украины отсутствовали. Санкционную продукцию изъяли и направили на исследования в ветеринарную лабораторию для исключения вируса АЧС. Затем колбасу утилизировали. В отношении гражданки Украины составили протокол об административном правонарушении.  

 

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