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На таможне задержали 2,5 тонны лишних саженцев алычи

Сегодня, 12:06
На таможне задержали 2,5 тонны лишних саженцев алычи
В пункт пропуска Крупец с территории Украины прибыли два автомобиля с грузом саженцев косточковых культур. Транспортные средства следовали транзитом через Россию из Греции в Узбекистан. Однако при прохождении транспортного контроля стало понятно, что заявленный в документах вес товара не совпадает с фактическим. Якобы в каждом грузовике находились паллеты с саженцами алычи весом около 6,9 тонн. Однако в одном автомобиле их оказалось больше на 1 тонну, в другом - на 1,5. Представители фирм-перевозчиков разницу в весе товара объяснить  не смогли. 
В отношении двух украинских транспортных компаний составлены протоколы  об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. 

 

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