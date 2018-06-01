На таможне задержали 2,5 тонны лишних саженцев алычи

В пункт пропуска Крупец с территории Украины прибыли два автомобиля с грузом саженцев косточковых культур. Транспортные средства следовали транзитом через Россию из Греции в Узбекистан. Однако при прохождении транспортного контроля стало понятно, что заявленный в документах вес товара не совпадает с фактическим. Якобы в каждом грузовике находились паллеты с саженцами алычи весом около 6,9 тонн. Однако в одном автомобиле их оказалось больше на 1 тонну, в другом - на 1,5. Представители фирм-перевозчиков разницу в весе товара объяснить не смогли.

В отношении двух украинских транспортных компаний составлены протоколы об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.



