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«Квадра» возобновила подачу горячей воды в Центральном округе

Сегодня, 12:35
«Квадра» возобновила подачу горячей воды в Центральном округе
Теплоэнергетики курского филиала «Квадра» начали поэтапное подключение потребителей Центрального округа к системе горячего водоснабжения. Они завершили гидравлические испытания на теплосетях от ТЭЦ Северо-Западного района, включили и приступили к заполнению сетевой водой магистральных трубопроводов в Северо-Западном и Юго-Западном районах, а также на проспекте Победы и в микрорайоне СХА. Непосредственным подключением потребителей к системе горячего водоснабжения занимаются управляющие организации. Гидравлические испытания проводились с 13 по 26 июня. За этот период выявили и устранили 19 повреждений на теплосетях, а также отремонтировали генерирующее оборудование ТЭЦ СЗР.

 

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