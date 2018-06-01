«Квадра» возобновила подачу горячей воды в Центральном округе

Теплоэнергетики курского филиала «Квадра» начали поэтапное подключение потребителей Центрального округа к системе горячего водоснабжения. Они завершили гидравлические испытания на теплосетях от ТЭЦ Северо-Западного района, включили и приступили к заполнению сетевой водой магистральных трубопроводов в Северо-Западном и Юго-Западном районах, а также на проспекте Победы и в микрорайоне СХА. Непосредственным подключением потребителей к системе горячего водоснабжения занимаются управляющие организации. Гидравлические испытания проводились с 13 по 26 июня. За этот период выявили и устранили 19 повреждений на теплосетях, а также отремонтировали генерирующее оборудование ТЭЦ СЗР.