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Вандалы уничтожили в Курске 48 евроконтейнеров

Сегодня, 12:48
Вандалы уничтожили в Курске 48 евроконтейнеров
48 евроконтейнеров уничтожили вандалы в Курске. Об этом сообщает «Спецавтобаза по уборке города», которая эти баки устанавливала за свой счет.
Как рассказал «Курским известиям» генеральный директор предприятия Вадим Шкляр, "по-хорошему их должны были ставить управляющие компании. Но никто этого делать не хотел, и мы самостоятельно пошли на этот шаг. Было установлено более 2100 штук евроконтейнеров, и мы продолжаем эту работу. Вопрос порчи имущества для нас стоит очень остро. Один контейнер стоит 14500 рублей. По каждому факту мы обращаемся в полицию. Но обычно получаем отказные материалы. Жильцам приходится покупать контейнеры самостоятельно". И все же поймать одного поджигателя удалось. Им оказался человек без определенного места жительства. Возместить ущерб по понятным причинам он не смог.
 
 
фото — Курские известия

 

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