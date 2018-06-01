Вандалы уничтожили в Курске 48 евроконтейнеров

48 евроконтейнеров уничтожили вандалы в Курске. Об этом сообщает «Спецавтобаза по уборке города», которая эти баки устанавливала за свой счет.

Как рассказал «Курским известиям» генеральный директор предприятия Вадим Шкляр, "по-хорошему их должны были ставить управляющие компании. Но никто этого делать не хотел, и мы самостоятельно пошли на этот шаг. Было установлено более 2100 штук евроконтейнеров, и мы продолжаем эту работу. Вопрос порчи имущества для нас стоит очень остро. Один контейнер стоит 14500 рублей. По каждому факту мы обращаемся в полицию. Но обычно получаем отказные материалы. Жильцам приходится покупать контейнеры самостоятельно". И все же поймать одного поджигателя удалось. Им оказался человек без определенного места жительства. Возместить ущерб по понятным причинам он не смог.

фото — Курские известия

