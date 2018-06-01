Московский кредитный банк расширяет категории в «МКБ Бонус»

В Московском кредитном банке бизнесмена Романа Авдеева приняли решение расширить категории по программе начислений и возмещений баллов «МКБ Бонус». Уже с 1 июля, как сообщает«Соловей.Инфо», текущего года владельцы карт, подключившие годового Пакета услуг, могут вернуть часть своих расходов cashback 5% баллами.

Участникам программы «МКБ Бонус» гарантируется частичная компенсация расходов на турагенства, авиакомпании и duty free. Накопленные таким образом баллы можно будет потратить на поездки в общественном транспорте, на такси, велопрокат и каршеринг. Воспользоваться этим выгодным предложением можно будет на протяжении года, тогда как повышенные категории будут рассматриваться каждые три месяца.

Как подчеркнул Алексей Охорзин, возглавляющий департамент розничных продуктов МКБ, при выборе новых категорий начисления и компенсации бонусов, были учтены самые востребованные статьи расходов. Поскольку именно в третьем квартале клиенты чаще всего отправляются в путешествия, было решено объединить категории расходов на проезд, чтобы обеспечить по ним максимальное начисление баллов.

По условиям программы «МКБ Бонус», клиентам банка предоставлена возможность уменьшить ставки по действующим кредитам. Кроме этого, можно направить накопленные баллы на благотворительные программы «Арифметика добра» или оплатить ими услуги банка по выпуску кредитных карт.

Представитель банка уточнил, что во время оплаты покупок банковской картой ее владельцу возвращаются не только бонусные баллы. За покупки в прочих категориях происходит начисление cashback 1% в валюте конкретной карты.