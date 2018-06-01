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Горячую воду жителям Северо-Завадного и Юго-Западного микрорайонов дадут завтра

Вчера, 18:41
Горячую воду жителям Северо-Завадного и Юго-Западного микрорайонов дадут завтра
Сегодня утром теплоэнергетики сообщили о подаче горячей воды потребителям Северо-Западного и Юго-Западного микрорайонов. Однако всё пошло не так, как планировалось. Как рассказали в компании, сегодня при заполнении теплосетей от ТЭЦ Северо-Западного района специалисты обнаружили повреждение ветхого участка на улице 50 лет Октября. Поэтому подачу горячей воды потребителям приостановили, решили полностью заменить этот участок. На месте работают несколько ремонтных бригад и шесть единиц спецтехники. Горячее водоснабжение в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах будет восстановлено утром 28 июня, - заверяют в «Квадре».

 

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