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Президент вручил курскому губернатору орден

Вчера, 20:56
Президент вручил курскому губернатору орден
Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства. Всего около 40 человек получили из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий. Среди награжденных — артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, пианист Денис Мацуев, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Безруков, известный путешественник Федор Конюхов. Получил приглашение в Екатерининский зал Кремля и губернатор Курской области Александр Михайлов. Президент вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

 

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