Президент вручил курскому губернатору орден

Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства. Всего около 40 человек получили из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий. Среди награжденных — артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, пианист Денис Мацуев, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Безруков, известный путешественник Федор Конюхов. Получил приглашение в Екатерининский зал Кремля и губернатор Курской области Александр Михайлов. Президент вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.