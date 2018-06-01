В Курске из-за велогонок будут перекрывать улицы

С 29 июня по 1 июля Курск впервые станет площадкой для проведения чемпионата России по шоссейным велогонкам. Это будут масштабные соревнования –приедут более 500 велосипедистов из всех регионов страны. 29 июня индивидуальные гонки будут проходить за городом, на участке объездной дороги от деревни Толмачёво до трассы М-2; 30 июня пройдет «Детский велотур» и любительский велозаезд Gran Fondo Russia. Старт от Триумфальной арки в сторону Золотухино. 1 июля шоссейная групповая гонка состоится в Курске от проспекта Победы, по улицам Карла Маркса, Кавказская до улицы 50 лет Октября и обратно.

В связи с проведением соревнований на территории Курска движение транспортных средств будет закрыто:

- 30 июня - с 9.00 до 14.00 - на участке ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Рябиновая до поворота к ТЦ «Метро», по ул. Росинка, Фестивальная, Гудкова. Будет обеспечено двустороннее движение транспортных средств по проезжей части пр-та Победы на участке от дома № 48 (гипермаркет «Европа») до УГИБДД. При необходимости после прохождения велоколонны в сторону м. Свобода будет обеспечен пропуск городского пассажирского транспорта в сторону п. Северный и обратно через ул. Фестивальная;

- 1 июля с 7.30 до 19.00 - по улицам Пучковка, Кавказская, пр-ту Победы, Карла Маркса на участке от ул. Кавказская до поворота к торговому центру «Метро», по Светлому проезду. Пропуск пассажирского транспорта в направлении п. Северный, п. Косиново и обратно будет обеспечен через улицу Фестивальная, пр-д Светлый, двустороннее движение транспортных средств будет организовано по ул. 2-я Орловская на участке от дома № 5 до дома № 30.

Официальное открытие чемпионата России по шоссейным велогонкам состоится 30 июня в 9.30 на проспекте Победы в районе Триумфальной арки (трибуна).



