Курян призывают проверить сахар в крови

В Курске откроется фотовыставка «Я проверил сахар крови! А Вы?» Экспозиция начинает работу сегодня в полдень в ТРЦ «Central Park». Акция пройдёт в 10-ти регионах, Курск — в числе первых. Фотовыставка объединит под синим кругом — символом борьбы с сахарным диабетом — представителей культуры, искусства, здравоохранения и спорта. В акции примут участие и известные куряне, среди которых Евгения Ламонова, сёстры Толмачевы, а также представители регионального комитета здравоохранения. Каждый желающий сможет пройти анкетирование для выявления рисков развития сахарного диабета и, при необходимости, получить консультацию эндокринолога. Помогут участникам определить степень риска специалисты Центра здоровья при Горбольнице №6. Они определят индекс массы тела.



