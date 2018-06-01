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В Курской области отремонтируют 44 железнодорожных переезда

Сегодня, 11:49
В Курской области отремонтируют 44 железнодорожных переезда
В Курской области проходит акция по предотвращению столкновений автомобилей с поездами «Внимание, переезд!». Она продлится до 14 июля. Положение с безопасностью дорожного движения на железнодорожных переездах Курской области остается сложным. За 5 месяцев на них произошло 4 ДТП, в которых погибли 3 человека и 5 получили травмы. За нарушения правил проезда железнодорожных переездов к административной ответственности привлекли более 1700 водителей. В МЖД отметили, что с целью предупреждения аварий проводится модернизация железнодорожных переездов. До конца года в Курской области планируют отремонтировать 44 железнодорожных переезда.

 

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