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В Курске дерево рухнуло на две машины

Сегодня, 11:52
В Курске дерево рухнуло на две машины
В среду вечером в Северо-Западном районе Курска трухлявое дерево рухнуло на автомобили. ЧП произошло возле одной из многоэтажек на улице Косухина. Дерево повалилось на два припаркованных автомобиля – ВАЗ-2109 и «Хендай Гетц». Отечественная машина почти не пострадала. А вот «Хендаю», на который пришёлся основной удар, проломило крышу. Пострадавших, к счастью, нет.
Добавим, еще одно дерево 27 июня упало в Железногорске на детскую площадку. Ствол, подломившись у самого корня, упал на детскую площадку и скамейку. Дети и взрослые успели разбежаться, бросив игрушки и авоськи, - пишет "Эхо недели". 
 
фото — ВК Автокадр_46

 

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