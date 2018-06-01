В Курске дерево рухнуло на две машины

В среду вечером в Северо-Западном районе Курска трухлявое дерево рухнуло на автомобили. ЧП произошло возле одной из многоэтажек на улице Косухина. Дерево повалилось на два припаркованных автомобиля – ВАЗ-2109 и «Хендай Гетц». Отечественная машина почти не пострадала. А вот «Хендаю», на который пришёлся основной удар, проломило крышу. Пострадавших, к счастью, нет.

Добавим, еще одно дерево 27 июня упало в Железногорске на детскую площадку. Ствол, подломившись у самого корня, упал на детскую площадку и скамейку. Дети и взрослые успели разбежаться, бросив игрушки и авоськи, - пишет "Эхо недели".



фото — ВК Автокадр_46





