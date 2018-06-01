За миллионные долги у организации арестовали автомобили

Одна из курских коммерческих организаций задолжала своим кредиторам более 14 миллионов рублей. Взыскатели обратились в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов. Приставы нашли автотранспорт должника. Все транспортные средства арестовали, а затем реализовали на комиссионных началах. Ещё две машины – экскаватор DOOSAN и Mercedes-Benz оставлены на ответственное хранение руководителю организации-должника. Если должник в течение 10 дней не погасит задолженность, эту технику также передадут на реализацию.