Tele2 откроет онлайн-парк на Дне молодежи

Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей региона принять участие в праздновании Дня молодежи, которое состоится 30 июня на площадке перед салоном Tele2 по адресу ул. Ленина, д. 20.

В праздничный день Tele2 откроет для курян онлайн-парк, включающий несколько тематических интерактивных зон. В VR-кинотеатре все желающие смогут посмотреть фильмы при помощи очков виртуальной реальности, подзарядить гаджеты и выпить чашечку ароматного кофе. Также гостям предложат вывести шарик из лабиринта в игре Sphero и пройти QR-викторину на знание российских городов.

Отдохнуть на мягких удобных пуфах и наглядно оценить преимущества тарифной линейки «Мой Tele2» при помощи конструктора курянам предложат в лаунж-зоне. Кроме того, на площадке оператора будет работать фотозона, где горожане смогут сделать яркие кадры, забрать распечатанные снимки, а также принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы.

В онлайн-парке также будут расположены информационные стойки, на которых специалисты компании проконсультируют гостей праздника по услугам оператора и помогут настроить оптимальный тариф в рамках обновленной линейки «Мой Tele2». Помимо прочего, в этот день при подключении к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» новые абоненты получат в подарок сертификат на сумму 600 рублей на оплату услуг связи.

Максим Мартынов, коммерческий директор курского филиала Tele2:

«Tele2 традиционно поддерживает стиль жизни активных молодых людей, поэтому День молодежи для нас – замечательный повод пообщаться с целевой аудиторией. Нам важно не только рассказать о своих продуктах и предложениях, но и получить обратную связь от абонентов, подарить им яркие эмоции и праздничное настроение. Непрерывная коммуникация с клиентами позволяет нам выстраивать оптимальную стратегию развития и предлагать инновационные продукты, соответствующие потребностям пользователей мобильных услуг и текущим трендам телекоммуникационного рынка».

Онлайн-парк будет работать 30 июня на площадке перед салоном Tele2 по адресу ул. Ленина, д. 20 с 14:00 до 20:00. Вход свободный.



