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Мясоперерабатывающее предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей

Вчера, 12:54
Мясоперерабатывающее предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей
Штрафом обернулась для мясоперерабатывающего предприятия Курского района ООО «Мяссервис» внеплановая проверка Россельхознадзора. Как сообщили в ведомстве, компания нарушила 9 пунктов технических регламентов. Проверка выявила невыполнение требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, непрохождение работниками обязательных медосмотров, отсутствие программы производственного контроля, а также прослеживаемости продуктов убоя на протяжении всего технологического процесса. Арбитражный суд привлек предприятие к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
 

 

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