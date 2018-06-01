Мясоперерабатывающее предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей

Штрафом обернулась для мясоперерабатывающего предприятия Курского района ООО «Мяссервис» внеплановая проверка Россельхознадзора. Как сообщили в ведомстве, компания нарушила 9 пунктов технических регламентов. Проверка выявила невыполнение требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, непрохождение работниками обязательных медосмотров, отсутствие программы производственного контроля, а также прослеживаемости продуктов убоя на протяжении всего технологического процесса. Арбитражный суд привлек предприятие к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.



