Бросившую в роддоме двух сыновей курянку пытаются лишить родительских прав

Прокуратура Медвенского района направила в суд исковое заявление о лишении родительских прав женщины в отношении двоих детей. Как сообщили в ведомстве, в октябре 2017-го 27-летняя курянка оставила новорожденных детей в больнице. С тех пор они находятся в Доме ребенка на полном государственном обеспечении. Судимая за различные преступления женщина не имеет постоянного дохода и жилья, ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртным, судьбой детей не интересуется. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее курянку лишили родительских прав в отношении других ее детей, которые также находятся в Доме ребенка. Прокурор через суд добивается лишения женщины родительских прав в отношении малолетних сыновей и взыскании алиментов на их содержание.



