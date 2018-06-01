Активисты проверили детские сады во Льгове

Активисты ОНФ проверили детские сады во Льгове. Они побывали в пяти учреждениях дошкольного образования и опросили родителей. По сравнению с состоянием местных школ, которые попали в поле зрения общественников в середине весны, льговские детские сады получили достаточно высокую оценку качества. Без ощутимых недостатков оказалось учреждение №1. В детских садах №3 и №9 требуется привести в порядок покосившейся забор, покрасить детские площадки, оборудовать сушилку для детской одежды и обуви. Все замечания и предложения по итогам рейда «фронтовики» направили в комитет образования и науки Курской области и администрацию Льгова.

В ОНФ также отметили: все данные внесут на интерактивный ресурс проекта «Народная оценка качества» narocenka.ru. Каждый взрослый, выбирая детсад для своего ребенка, может ознакомиться с отзывами других родителей и оценкой работы, которую дали учреждению активисты ОНФ. Родителям это поможет сделать правильный выбор, а власти – грамотно спланировать финансирование сферы образования.



