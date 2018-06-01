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Двух курян наградят медалью «Во славу отцовства»

Вчера, 15:22
Двух курян наградят медалью «Во славу отцовства»
Сегодня депутаты городского Собрания определились, кто будет награжден медалью «Во славу отцовства». Как пояснила председатель горсобрания Алла Чертова, критерий отбора был прост. Лучшие отцы должны воспитывать не менее трех детей, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень духовного и нравственного развития своих детей. В этом году депутаты обсудили 14 кандидатур, заявленных на награждение, и остановились на двух из них. Это Роман Звягинцев, командир отделения 4 пожарной части, и Михаил Лебедев - мастер по промыслам Центра народного творчества «Русь». Награды курянам вручат в начале осени в торжественной обстановке во время празднования Дня отца.

 

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