Злостному алиментщику запретили выезд за рубеж и водить машину

В Курске судебный пристав добился от нерадивого папаши оплаты алиментов. Правда, для это пришлось применить целый ряд мер. Как рассказали в ведомстве, по решению суда бывший супруг обязан ежемесячно перечислять четверть своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Нежелание платить алименты привели к тому, что у мужчины образовалась задолженность в 166 тыс. руб. Это привело к тому, что курянину запретили выезжать из страны и управлять транспортным средством. После этого он оперативно нашел деньги не только для погашения долга по алиментам, но и заплатил исполнительский сбор в 12 тыс. руб.



