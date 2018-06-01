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Злостному алиментщику запретили выезд за рубеж и водить машину

Вчера, 15:40
Злостному алиментщику запретили выезд за рубеж и водить машину
В Курске судебный пристав добился от нерадивого папаши оплаты алиментов. Правда, для это пришлось применить целый ряд мер. Как рассказали в ведомстве, по решению суда бывший супруг обязан ежемесячно перечислять четверть своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Нежелание платить алименты привели к тому, что у мужчины образовалась задолженность в 166 тыс. руб. Это привело к тому, что курянину запретили выезжать из страны и управлять транспортным средством. После этого он оперативно нашел деньги не только для погашения долга по алиментам, но и заплатил исполнительский  сбор в 12 тыс. руб.

 

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