Курск принимает чемпионат России по шоссейным велогонкам

Курск впервые стал площадкой для проведения чемпионата России по шоссейным велогонкам. На него съехались сотни велосипедистов со всей страны. Победители представят Россию на чемпионате Европы в Глазго. Сегодня же пройдет индивидуальная гонка. Ее организуют за городом, на участке объездной дороги от деревни Толмачёво до трассы М-2. На старт выйдут и шестеро курян. Завтра проведут торжественное открытие чемпионата. Церемония состоится на проспекте Победы в районе Триумфальной арки. В субботу же пройдет «Детский велотур» для ребят от 5 до 10 лет и любительский велозаезд Gran Fondo Russia. Старт от Триумфальной арки в сторону Золотухино. В связи с велогонками завтра с 9 до 14 часов будут перекрыт участок улицы Карла Маркса от пересечения с Рябиновая до поворота на ТЦ «Метро», а также улицы Росинка, Фестивальная, Гудкова. Двустороннее движение транспорта организуют по проспекту Победы на участке от дома № 48 (гипермаркет «Европа») до областного Управления ГИБДД. При необходимости после прохождения велоколонны в сторону Свободы будет обеспечен пропуск пассажирского транспорта в сторону поселка Северный и обратно через Фестивальную. 1 июля пройдет шоссейная групповая гонка.



