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В Курске штрафуют паркующихся на газонах автомобилистов

Сегодня, 08:08
В Курске штрафуют паркующихся на газонах автомобилистов
Сотрудники комитета экологической безопасности и природопользования Курска провели совместный рейд с дорожными инспекторами, они выявляли транспортные средства, припаркованные на газонах. Такая парковка является нарушением Правил благоустройства и карается крупным штрафом. Придется заплатить от 3000 до 5000 рублей. Во время рейда выявили 7 автомобилей, оставленных на газоне в районе пересечения проспекта Клыкова с улицей Сумская. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают собственников машин. После этого в комитете экологической безопасности составят протоколы об административном правонарушении. В мэрии подчеркнули: ловить любителей парковаться на газонах будут и дальше. 

 

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