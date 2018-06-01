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Роспотребнадзор запустил "горячую линию" для отпускников

Сегодня, 08:03
Роспотребнадзор запустил
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по туристическим услугам, правилам безопасного поведения на отдыхе  и инфекционным угрозам за рубежом. До 9 июля жители Курска могут получить консультации специалистов по телефонам: 58-71-86 (Управление Роспотребнадзора по Курской области) и 70-05-24, 51-26-34 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»). Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00.

 

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