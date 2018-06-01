Сбербанк подарил воронежцам фонтанный комплекс на Советской площади

28 июня 2018 года в Воронеже на Советской площади открылся пешеходный светомузыкальный фонтанный комплекс. Он состоит из двух фонтанов общей площадью 590 кв.м.. Первый - в форме восьмигранника размером 20,6х20,6 м. Второй – в виде прямоугольника размером 46,5х5,7 м. Фонтаны имеют в общей сложности 186 водных струй и 9 водных картин высотой до 10 м.

Реконструкцию площади провели в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Авторы сохранили прежнюю геометрию – советский конструктивизм, но наполнили территорию новым содержанием. Старые массивные бетонные скамейки заменили на новые – из архитектурного бетона, с деревянными настилами из твердых пород древесины. Здесь также смонтировали системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива, установили дополнительные малые архитектурные формы. Площадь удобна для людей с ограниченными возможностями: там, где есть ступеньки, архитекторы продумали альтернативный вариант дорожек с плавными перепадами высот.

В церемонии открытия фонтанного комплекса на Советской площади в Воронеже приняли участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

– Хотел бы выразить признательность руководству Сбербанка и лично Вам, Герман Оскарович, за то, что поддержали реализацию этой инициативы финансово. Отдельное спасибо – Алексею Васильевичу Гордееву за инициативу, настойчивость, постоянный контроль за ходом строительства. Без этих трех составляющих такой красоты в Воронеже не появилось бы, – сказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, подчеркнув, что с открытием Советской площади дан старт реновации, реконструкции и новой жизни общественным пространствам центральной части города.

В завершение своего выступления Александр Гусев вручил Герману Грефу почетный знак «Благодарность от земли Воронежской».

– Мы очень надеемся, что вам понравится площадь, и будем обещать, что это не последний объект, созданный для комфортной жизни в Воронеже, – обратился к воронежцам Алексей Гордеев. – Я также хотел бы поблагодарить коллектив и лично Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа. Отдельное спасибо – Александру Викторовичу Гусеву, который сначала в качестве мэра города, а потом – главы региона контролировал каждый шаг в ходе строительства.

- Я рад, что Сбербанк принял участие в реконструкции одной из старейших площадей Воронежа — Советской. Мы с радостью дарим жителям города уникальный объект, в который заложены самые современные технологии, — новый фонтанный комплекс. Надеюсь, что он понравится горожанам и станет их любимым местом отдыха, - подчеркнул Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Два «сухих фонтана» уже стали одним из любимых воронежцами элементов площади. Водная чаша расположена ниже уровня покрытия, форсунки вмонтированы в мощение. Вода бьет прямо из-под земли, а струи меняют цвета в такт музыке. В темное время работает подсветка. Вечером в четверг зрители увидели настоящее шоу фонтанов. Зимой здесь будет залит каток.

Завершились торжества ярким концертом известной российской певицы Полины Гагариной и праздничным фейерверком.



