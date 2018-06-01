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Сегодня ночью полтора часа тушили пожар на ПЛК

Сегодня, 11:49
Сегодня ночью полтора часа тушили пожар на ПЛК
Сегодня около двух часов ночи в «Службу спасения — 112» поступило сообщение о возгорании производственного здания на проспекте Ленинского комсомола Курска. На место происшествия направились пожарные пяти частей, сотрудники полиции, медики, работники электросетей. Всего к ликвидации пожара привлекались 55 человек и 15 единиц техники. Его полностью потушили через полтора часа. Пострадавших нет. Как уточнили в отделе надзорной деятельности по Курску и Курскому району, здание 1953 года постройки относится к кирпичному заводу. Огонь повредил кровлю на площади 400 квадратных метров и 15 сушильных камер, расположенных в помещении. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.

 

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