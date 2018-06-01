Курск объединят с Курским районом. Такое решение приняли депутаты городского Собрания. Как рассказал глава города Николай Овчаров, идея объединиться в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве возникла после того, как был принят долгосрочный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Его участниками могут стать города с населением более 500 тысяч человек. В Курске же сейчас около 450 тысяч, поэтому претендовать на участие в проекте город не может. Однако объединившись с пригородным Курским районом, он получит такой шанс. По словам Овчарова, предварительная договоренность с руководством района уже достигнута. Следующий этап – подписание с главой Курского района соглашения, в рамках которого можно будет объединить два муниципальных бюджета, чтобы решать одну из главных проблем. После создания агломерации Курск может получить около миллиарда рублей уже в следующем году.



