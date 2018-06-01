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Еще один очаг птичьего гриппа выявили в Курской области

Сегодня, 14:10
Еще один очаг птичьего гриппа выявили в Курской области
Еще один очаг птичьего гриппа выявили в Курской области. Карантин объявлен в Кореневском районе - сообщает "ДДД" со ссылкой на региональное управление ветеринарии. 28 июня в поселке Коренево во дворе частного дома погибло несколько кур. Ветеринары провели анализ, который подтвердил птичий грипп. По словам хозяев, они недавно приобрели птицу на ярмарке в Глушковском районе. Напомним, карантин по птичьему гриппу уже объявили в Советском, Курском и Железногорском районах. Казахстан и Белоруссия запретили ввоз птицы из России.

 

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