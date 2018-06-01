О возобновлении набора социальных услуг

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Федеральные льготники могут получать либо набор социальных услуг, либо его денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Денежный эквивалент социальных услуг выплачивается льготнику в составе ежемесячной денежной выплаты.

Размер НСУ с 1 февраля 2018 года - 1075 рублей 19 копеек в месяц:

Натуральная форма Набор социальных услуг включает в себя: Денежный эквивалент Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов 828 рублей 14 копеек Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно – курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 128 рублей 11 копеек Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно* 118 рублей 94 копейки

* Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В случае, если гражданин ранее отказался от набора социальных услуг или отдельной услуги (НСУ) для возобновления предоставления набора социальных услуг необходимо обратиться с соответствующим заявлением в учреждение ПФР по месту жительства до 1 октября текущего года.

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг подается на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления.

В заявлении при этом необходимо указать:

- в каком объеме гражданин просит возобновить ему предоставление набора социальных услуг:

полностью - набор социальных услуг

либо частично - одной из социальных услуг

либо двух любых социальных услуг.

Для удобства федеральных льготников заявление о возобновлении НСУ можно подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Если вы подаёте заявление не электронным способом, то нужно прийти в клиентскую службу учреждения ПФР или многофункциональный центр (МФЦ).

Также заявление можно отправить по почте, но при этом подпись заявителя должна быть заверена нотариусом. Заявление может подать и доверенное лицо льготника при наличии нотариально заверенной доверенности.