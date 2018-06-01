Драмтеатр готовит премьеру спектакля "Примадонны"

Сегодня в курском драмтеатре прошел генеральный прогон спектакля "Примадонны" по комедии Кена Людвига. По сюжету два безработных актера получают возможность завладеть многомиллионным состоянием. Для этого им надо выдать себя за племянниц миллионерши, которая ищет давно пропавших родственниц. Спектакль насыщен шутками, музыкой и самыми деликатными ситуациями. Превратиться в женщину - интересный опыт - признался корреспонденту радио "Курс" Кириллу Клевцову исполнитель главной роли Лео Кларка Евгений Сетьков.

"Любой характер для актера - это достаточно интересная задача и интересно над всем этим поработать, а уж тем более сыграть противоположенный пол. Да, в этом есть свои сложности, особенно, если в пьесе ты переодеваешься туда- обратно, бегаешь. Вообще по идее у нас получатся три персонажа. Когда мы находимся с моим приятелем один на один - мы с ним старые близкие друзья. Потом мы с ним две девушки. Потом мы с ним два актера, которые появляются с ним в обществе, и ведут себя как какие-то мировые звезды.... Чем люди притягивают друг друга? Если бы они были два лидера, то, естественно, они бы давно разругались и разошлись бы в разные стороны. Они друг друга дополняют. Один постоянно фонтанирует какими-то идеями (это я), постоянно его тащит в какие-то приключения. А второй - у него как некий тормоз, который ему реально иногда открывает глаза на вещи, показывает, что там будет провал, здесь будет успех, ну и так далее. То есть они дополняют друг друга",- рассказал Сетьков.

Смогут ли актеры завладеть состоянием миллионерши - зрители узнают осенью. Премьера спектакля "Примадонны" 29 и 30 сентября в драмтеатре. Она откроет сезон.

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