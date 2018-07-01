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В Курске после грозы затоплены улицы и повалено дерево

Вчера, 09:26
В Курске после грозы затоплены улицы и повалено дерево
Сегодня ночью на Курск обрушилась гроза. Дождь лил сплошной стеной. Ливень сопровождался сильным ветром. В соцсетях куряне сообщают о последствиях непогоды. Так, низинные участки оказались затоплены. Залиты улицы Союзная, Республиканская, Маяковского и Центральный рынок – пишут очевидцы. На суджанском кольце ветер опрокинул билборд и знаки. А в Курске на улице Овечкина дерево рухнуло на две припаркованные машины. В МЧС о порывах и отключениях электричества пока не сообщается.
 
 
Фото АВТОКАДР_46 

 

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