В Курске после грозы затоплены улицы и повалено дерево

Сегодня ночью на Курск обрушилась гроза. Дождь лил сплошной стеной. Ливень сопровождался сильным ветром. В соцсетях куряне сообщают о последствиях непогоды. Так, низинные участки оказались затоплены. Залиты улицы Союзная, Республиканская, Маяковского и Центральный рынок – пишут очевидцы. На суджанском кольце ветер опрокинул билборд и знаки. А в Курске на улице Овечкина дерево рухнуло на две припаркованные машины. В МЧС о порывах и отключениях электричества пока не сообщается.

Фото АВТОКАДР_46