В Курске задержан маньяк-неудачник

Возбуждены 2 уголовных дела в отношении 48-летнего жителя Курска, его обвиняют в покушении на изнасилование и на совершение насильственных действий сексуального характера. Как рассказали в СК, вечером 27 мая пьяный мужчина на улице Дубровинского напал на проходившую мимо 30-летнюю женщину. Он попытался ее изнасиловать, к счастью, вмешался прохожий. Злоумышленник убежал. Через некоторое время уже на улице Маяковского он вновь напал уже на 20-летнюю девушку. Однако жительница из окна начала кричать, и маньяк, испугавшись, покинул место преступления, не доведя свой преступный умысел до конца.

Насильника заключили под стражу. Отмечается, что курянин ранее уже был осужден за аналогичное преступление.

Следователи полагают, что пострадавших может быть больше. Поэтому всех потерпевших призывают обращаться в Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по телефону: 8 (4712) 37-00-63.