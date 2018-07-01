Под Железногорском в ДТП погибли два человека

30 июня в Железногорском районе в ДТП погибли два человека. По данным регионального МЧС, около 11 утра на 50-м километре трассы Тросна-Калиновка вблизи посёлка Первомайский столкнулись «Mitsubishi» и «Chery». В результате аварии погибли 29-летний водитель и 70-летняя пассажирка китайской легковушки. Ещё одной пассажирке из этой же машины диагностировали перелом костей таза, водитель «Mitsubishi» отделался ушибами. По предварительной информации, на полосу встречного движения выехал автомобиль «Chery». Проводится проверка.