В Октябрьском районе упавшее дерево убило мужчину

В ночь с 30 июня на 1 июля на Курскую область обрушилась непогода: сильный дождь, грозы, штормовой ветер. Осадки различной интенсивности зарегистрированы повсеместно, максимальное количество - 27 мм - выпало в Поныровском районе. Разгулявшаяся стихия унесла жизнь 41-летнего курянина. Трагедия произошла 1 июля в пятом часу утра в деревне Половнево Октябрьского района. На мужчину упало дерево, курянин скончался на месте.

По информации МЧС, сильный ветер повредил кровлю 21 жилого дома и повалил 83 дерева. Последствия непогоды устраняли более ста человек, были задействованы 29 единиц техники.