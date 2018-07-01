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В Октябрьском районе упавшее дерево убило мужчину

Вчера, 11:41
В Октябрьском районе упавшее дерево убило мужчину
В ночь с 30 июня на 1 июля на Курскую область обрушилась непогода: сильный дождь, грозы, штормовой ветер. Осадки различной интенсивности зарегистрированы повсеместно, максимальное количество - 27 мм - выпало в Поныровском районе. Разгулявшаяся стихия унесла жизнь 41-летнего курянина. Трагедия произошла 1 июля в пятом часу утра в деревне Половнево Октябрьского района. На мужчину упало дерево, курянин скончался на месте.  
По информации МЧС, сильный ветер повредил кровлю 21 жилого дома и повалил 83 дерева. Последствия непогоды устраняли более ста человек, были задействованы 29 единиц техники.
 

 

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