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Видеофиксация принесла бюджету Курской области 156 миллионов рублей

Вчера, 11:56
Видеофиксация принесла бюджету Курской области 156 миллионов рублей

В Курской области системы видеофиксации помогли выявить тысячи нарушений, по которым выписали постановления на сумму более 156 миллионов рублей. Всего в этой работе на территории региона задействовано 39 стационарных и 52 передвижных комплекса видеофиксации, помогающих зафиксировать превышение скорости, а также 5 приборов, выявляющих нарушения при парковке. Проект развивается и растёт. Скоро системы будут следить за нарушениями на перекрёстках и пешеходных переходах, на выездах на встречную полосу. Кроме того, область приобретёт дополнительные стационарные и мобильные комплексы. Камеры будут внедрены в систему «Безопасный город» с целью слежения за потенциально опасными предметами и ситуациями на улицах Курска.

 

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