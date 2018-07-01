На курском предприятии нашли мясо с кишечной палочкой

В Курской области вновь обнаружили опасную мясную продукцию. Её производил предприниматель из Курчатовского района. Как рассказали в Россельхознадзоре, предприниматель осуществляет деятельность по переработке и консервированию мяса. Государственные инспекторы отобрали и направили для исследования пробы мяса голов говяжьих в блоках. В пробах обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки. Небезопасную продукцию изъяли и утилизировали. Бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей.



