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На курском предприятии нашли мясо с кишечной палочкой

Вчера, 14:13
На курском предприятии нашли мясо с кишечной палочкой
В Курской области вновь обнаружили опасную мясную продукцию. Её производил предприниматель из Курчатовского района. Как рассказали в Россельхознадзоре, предприниматель осуществляет деятельность по переработке и консервированию мяса. Государственные инспекторы отобрали и направили для исследования пробы мяса голов говяжьих в блоках. В пробах обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки. Небезопасную продукцию изъяли и утилизировали. Бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей.

 

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