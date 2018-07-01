Банкроты задолжали более 4,5 млрд рублей налогов

В Курской области банкротами признаны около 400 юридических и физических лиц. Об этом информирует Федеральная налоговая служба. Общая сумма задолженности - 4,5 млрд рублей. Среди банкротов в том числе крупные предприятия, такие как Аккумуляторный и Ликероводочный заводы, а также компания «Источник тока». В общей сложности они должны государству почти 3 миллиарда рублей. Физические лица признаются банкротами при долге более 300 тысяч рублей. Для организаций планка - более 500 тысяч. Более того, руководители предприятий-должников подвергаются дисквалификации на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет. Как рассказали ГТРК "Курск" в УФНС, за 5 месяцев 2018 года Арбитражный суд Курской области вынес 6 постановлений по делу об административном правонарушении в виде дисквалификации должностных лиц, то есть руководителей организаций.