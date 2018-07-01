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Курскэнерго уделяет большое внимание профессиональной безопасности сотрудников

Вчера, 16:13
Курскэнерго уделяет большое внимание профессиональной безопасности сотрудников
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет системную работу по снижению производственного травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда. Всего на эти мероприятия в 2018 году запланировано потратить 38 млн. рублей. 
Более 26 млн. рублей направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений безопасности.  Работников филиала в полном объеме обеспечивают спецодеждой и обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, комплектами переносных заземлений для установки с земли, индивидуальными сигнализаторами напряжения. 
6,5 млн. рублей выделено на проведение медицинских осмотров и улучшение санитарно-бытовых условий труда сотрудников, около 3 миллионов – на проведение предрейсовых медосмотров водителей автомобилей и предсменные осмотры производственного персонала. Помимо этого выделены средства на  общее улучшение условий труда. 
 «Курскэнерго серьезно относится к обеспечению безопасных условий труда для сотрудников. Строгий контроль соблюдения правил охраны труда способствует совершенствованию производственной дисциплины, повышению ответственности производственного персонала за качество выполняемой работы, а также снижению уровня травматизма среди персонала», - отметил руководитель службы охраны труда Курскэнерго Дмитрий Горбачёв. 

 

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