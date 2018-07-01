Курскэнерго уделяет большое внимание профессиональной безопасности сотрудников

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет системную работу по снижению производственного травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда. Всего на эти мероприятия в 2018 году запланировано потратить 38 млн. рублей.

Более 26 млн. рублей направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений безопасности. Работников филиала в полном объеме обеспечивают спецодеждой и обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, комплектами переносных заземлений для установки с земли, индивидуальными сигнализаторами напряжения.

6,5 млн. рублей выделено на проведение медицинских осмотров и улучшение санитарно-бытовых условий труда сотрудников, около 3 миллионов – на проведение предрейсовых медосмотров водителей автомобилей и предсменные осмотры производственного персонала. Помимо этого выделены средства на общее улучшение условий труда.

«Курскэнерго серьезно относится к обеспечению безопасных условий труда для сотрудников. Строгий контроль соблюдения правил охраны труда способствует совершенствованию производственной дисциплины, повышению ответственности производственного персонала за качество выполняемой работы, а также снижению уровня травматизма среди персонала», - отметил руководитель службы охраны труда Курскэнерго Дмитрий Горбачёв.



