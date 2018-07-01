Обновленный кинотеатр "Мир" откроется осенью

Осенью в Железнодорожном округе Курска откроется обновленный муниципальный кинотеатр "Мир". Сейчас в округе кинотеатра такого уровня пока нет. О том, что курский кинотеатр "Мир" вновь преобразится, стало известно в конце прошлого года. Фонд кино выделил на эти цели 5 миллионов рублей в рамках специальной программы по поддержке кинотеатров. Программа действует вот уже четыре года подряд. Среди получателей гранта оказался и курский Центр досуга "Мир". Сейчас там идет реконструкция - зал оснастят современным цифровым оборудованием, здесь можно будет смотреть фильмы в 3D формате. Завершатся работы осенью.