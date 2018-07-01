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Обновленный кинотеатр "Мир" откроется осенью

Сегодня, 08:02
Обновленный кинотеатр
Осенью в Железнодорожном округе Курска откроется обновленный муниципальный кинотеатр "Мир". Сейчас в округе кинотеатра такого уровня пока нет. О том, что курский кинотеатр "Мир" вновь преобразится, стало известно в конце прошлого года. Фонд кино выделил на эти цели 5 миллионов рублей в рамках специальной программы по поддержке кинотеатров. Программа действует вот уже четыре года подряд. Среди получателей гранта оказался и курский Центр досуга "Мир". Сейчас там идет реконструкция - зал оснастят современным цифровым оборудованием, здесь можно будет смотреть фильмы в 3D формате. Завершатся работы осенью. 

 

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